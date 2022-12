L'attesa dei fan prima della semifinale contro la Francia

C’è attesa per la semifinale Francia-Marocco ai Mondiali in Qatar 2022. I tifosi marocchini a Doha sono in fibrillazione: la semifinale, che vedrà affrontarsi la prima nazione africana ad arrivare fin qui e la Francia campione del mondo, è la partita più attesa della giornata. Si tratta di una partita che ha connotazioni culturali e politiche, perché il Marocco è stato sotto il dominio francese dal 1912 al 1996.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata