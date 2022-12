La squadra balcanica è approdata in semifinale dopo aver battuto il Brasile ai calci di rigore

Gli appassionati di calcio di tutta la Croazia hanno festeggiato il passaggio in semifinale ai Mondiali di calcio in Qatar di Luka Modric e compagni dopo aver sconfitto il Brasile per 4-2 ai calci di rigore. Le persone si sono ritrovate nei bar e nei locali notturni del Paese balcanico prima di far partire la festa per le strade di Zagabria e delle altre città croate.

