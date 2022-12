La nazionale di Modric vince 5-3 buttando fuori i verdeoro dai Mondiali

La Croazia elimina il Brasile nel primo quarto di finale dei Mondiali in Qatar. Decisivi i calci di rigore con i verdeoro che falliscono con Rodrygo e Marquinos. I tempi supplementari finiscono 0-0 con un primo tempo si chiude senza grandi emozioni. La ripresa vede i sudamericani più in palla con il portirere Livakovic decisivo in più occasioni su Neymar e Paquetà.

Poi ai supplementari la perla di Neymar, che eguaglia Pelé come miglior marcatore all-time del Brasile, porta avanti il Brasile che però si fa riprendere da Petkovic al 117′. La sfida si chiude ai rigori, dove è decisivo l’errore di Marquinhos che calcia sul palo mandando in fumo il sogno mondiale della sua Nazionale.

