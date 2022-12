L'allenatore della Croazia che ha battuto il Brasile: "Orgoglio, coraggio e fede"

Esulta la Croazia dopo la qualificazione in semifinale ai Mondiali in Qatar. Un risultato ottenuto eliminando il Brasile ai calci di rigore. “Questa è una vittoria per il popolo croato. Complimenti ai ragazzi, grande partita dal primo all’ultimo minuto”, ha dichiarato l’allenatore, Zlatko Dalic, che trattiene la gioia a stento: “Abbiamo eliminato la più grande favorita… questa è la Croazia. Orgoglio, coraggio, fede. E ci riesce sempre”.

Tutti hanno dato il massimo

Il tecnico ha elogiato i suoi giocatori: “Tutti hanno dato il massimo. Grazie a chi è in panchina, non entra, ma vive per la Croazia. Questo è per il popolo croato, lasciamo che ogni croato in tutto il mondo si diverta. Possiamo fare molto, lo abbiamo dimostrato. I miei giocatori? Non sono normali”, ha concluso.

