La comunità marocchina di tutto il mondo è in festa per lo storico passaggio ai quarti di finale di Coppa del Mondo della nazionale di calcio. Anche in Porta del Sol a Madrid sono scesi in piazza in centinaia, tra clacson e fumogeni. I ‘leoni dell’Atlante’ hanno battuto proprio la Spagna, 3-0 ai calci di rigore negli ottavi di finale.

