La Seleccion ha battuto l'Australia approdando ai quarti di finale

Tifosi dell’Argentina in festa a Doha dopo la vittoria per 2-1 della Seleccion contro l’Australia negli ottavi di finale di Coppa del Mondo in Qatar. Dopo un inizio di mondiale difficile con la sconfitta contro l’Arabia Saudita, il team di Lionel Scaloni ha riportato tre successi in fila, riportando l’ottimismo tra i fan.

