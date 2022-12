La Seleccion ha battuto la Polonia per 2-0 chiudendo in vetta il girone C

A Doha è scattata la festa dei tifosi argentini al termine del match che ha visto la Seleccion battere la Polonia per 2-0 e qualificarsi per gli ottavi dei Mondiali in Qatar 2022. L’idolo incontrastato resta sempre Lionel Messi anche se contro i polacchi il numero 10 dell’albiceleste ha sbagliato un calcio di rigore.

