È una cifra drasticamente più alta di qualsiasi altra precedentemente fornita da Doha: la dichiara un alto funzionario, che ipotizza possano essere anche 500

Un alto funzionario del Qatar coinvolto nell’organizzazione della Coppa del mondo Qatar 2022 ha stimato per la prima volta il numero di lavoratori morti per il torneo “tra 400 e 500”. È una cifra drasticamente più alta di qualsiasi altra precedentemente fornita da Doha. Il commento di Hassan al-Thawadi, segretario generale del Comitato supremo per la consegna e l’eredità del Qatar, sembra aver parlato a braccio durante un’intervista al giornalista britannico Piers Morgan. Nell’intervista, parti della quale Morgan ha pubblicato online, il giornalista britannico chiede ad al-Thawadi: “Qual è il totale onesto e realistico dei lavoratori migranti che sono morti a causa dei lavori per il mondiale?”. “La stima è di circa 400, tra 400 e 500”, ha risposto al-Thawadi, “non ho il numero esatto”. Il Comitato supremo e il governo del Qatar non hanno risposto a una richiesta di commento. In precedenza le autorità del Qatar avevano indicato un numero totale di 40 morti, di cui 37 considerati incidenti non lavorativi ma attacchi di cuore e solo tre considerati incidenti sul posto di lavoro. “Una morte è una morte di troppo. Chiaro e semplice”, ha aggiunto al-Thawadi nell’intervista.

