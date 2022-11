Gli appassionati di calcio si preparano a vivere una partita che determinerà il destino delle loro squadre ai Mondiali

Gli appassionati di calcio si preparano a vivere due partite dei Mondiali in Qatar, che determineranno il destino delle squadre del Gruppo B. L’Inghilterra affronterà il Galles e l’Iran gli Stati Uniti. I tifosi iracheni e quelli americani si sono riuniti per le strade di Doha alla vigilia del match indossando le bandiere delle rispettive nazionali. La maggior parte dei sostenitori vuole tenere la politica fuori dal campo. Entrambe le sfide hanno anche sfumature politiche: la rivalità calcistica tra le nazioni del Regno Unito è tradizionalmente intensa, mentre l’America e l’Iran hanno una lunga storia di competizione, a volte violenta, per l’influenza in Medio Oriente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata