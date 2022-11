Gli animali del deserto sono una vera e propria attrazione per i turisti

I protagonisti dei Mondiali in Qatar sono i cammelli. Gli animali del deserto sono una vera e propria attrazione per i turisti provenienti da ogni parte del mondo, arrivati a Doha per godersi lo spettacolo del calcio ma anche le bellezze del Paese. Si tratta di un afflusso di visitatori mai visto prima nel piccolo emirato che si è preparato per un’affluenza di circa un milione di persone.

