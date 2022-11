La vittoria contro la Danimarca grazie alla doppietta di Mbappé

I tifosi francesi hanno festeggiato la vittoria della Francia sulla Danimarca per 2-1 ai Mondiali in Qatar 2022 nella fan zone del centro di Doha sabato. La vittoria è arrivata con una doppietta di Mbappé: il calciatore ha segnato quattro gol quando la Francia ha vinto la Coppa del Mondo quattro anni fa, tra cui uno in finale.

Gravina: “Progetto fa bene alle Nazionali”

“Credo che il progetto seconde squadre faccia bene alle Nazionali. I numeri dicono che ha fatto bene anche alla Juventus, basti pensare che ha schierato nella sua seconda squadra 97 calciatori e il 28% ha già esordito in prima con un buon minutaggio”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso della tavola rotonda sulle seconde squadre in Italia organizzata allo Juventus Stadium. “Bisogna accelerare un processo di rinnovamento – ha aggiunto – Il progetto seconde squadre è nato in maniera molto frettolosa e non approfondita in una fase in cui la federazione era commissariata. Non c’è stata la possibilità di approfondire il tema in maniera organica ma mi sembra sotto gli occhi di tutti che la società che ha avviato queso progetto inizia ad avere effetti positivi a livello di sistema e di calcio italiano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata