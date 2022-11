I gol di Sabiri al 73' e Aboukhlal al 92'

Il Marocco ha battuto per 2-0 il Belgio, in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali in Qatar 2022. I gol di Sabiri al 73′ e Aboukhlal al 92′.

Scontri a Bruxelles dopo la partita

Scontri e scene di guerriglia urbana nel centro di Bruxelles dopo la sconfitta del Belgio con il Marocco in una gara del girone ai Mondiali di calcio in Qatar. Come riporta Dernière Heure, che pubblica foto e video degli scontri, la tensione è salita dopo la partita, quando centinaia di persone si sono riunite in centro per celebrare la vittoria del Marocco. La situazione è degenerata, con auto ribaltate e bruciate, lancio di fumogeni, arredo urbano distrutto e self-service saccheggiati.

“Intorno alle 15:22, dozzine di persone, alcune delle quali incappucciate, hanno cercato di confrontarsi con la polizia, il che ha compromesso la sicurezza pubblica “, ha detto Ilse Van de Keere, portavoce della polizia di zona. “C’è stato uso di materiale pirotecnico, lancio di fumogeni, uso di bastoni, incendi sulla pubblica via, in particolare di un container all’incrocio tra Boulevard Lemonnier e rue de Woeringen”, ha precisato ancora la polizia. “Deploriamo inoltre la distruzione di un semaforo e l’accerchiamento di un veicolo con un occupante su Boulevard Lemonnier. Ma anche un giornalista è stato ferito al volto dai fumogeni. È per questi motivi che si è deciso di procedere con un intervento delle forze dell’ordine, con il dispiegamento dell’irrigatore e l’utilizzo di gas lacrimogeni”, ha spiegato il portavoce.

Sindaco Bruxelles condanna scontri

Il sindaco di Bruxelles, Philippe Close, ha condannato duramente gli scontri avvenuti nel centro della città dopo la sconfitta del Belgio con il Marocco ai Mondiali in Qatar. “Condanno con la massima fermezza gli incidenti di questo pomeriggio. La polizia è già intervenuta con fermezza. Sconsiglio quindi ai tifosi di venire in centro città. La polizia sta facendo tutto il possibile per mantenere l’ordine pubblico”, ha scritto Close su Twitter. “Ho ordinato alla polizia di procedere agli arresti amministrativi dei facinorosi”, ha aggiunto il sindaco.

