Qualificazione a rischio per gli Stati Uniti che nell'ultimo match saranno obbligati a battere l'Iran

E’ finita in parità 0-0 la sfida tra Inghilterra e Usa valida per la seconda giornata del Gruppo B del Mondiale in Qatar. Gli Stati Uniti salgono così a 2 punti, restando alle spalle dell’Iran secondo a quota 3, mentre la nazionale dei Tre Leoni guida ancora il girone avanzando a 4. Nell’ultima giornata sono in programma Iran-Usa e Galles-Inghilterra.

