Per il quotidiano argentino Olè è un 'golpe mundial'

Lautaro Martinez commenta a caldo la sconfitta ai mondiali in Qatar: “Abbiamo perso a causa dei nostri errori”, ha detto l’attaccante dell’Argentina dopo la partita che ha visto vincente l’Arabia Saudita all’esordio nel Mondiale in Qatar. Errori avvenuti “più che altro nel secondo tempo“, ha sottolineato il ‘Toro’, come riportatno i media argentini. “Ci sono dettagli che fanno la differenza e dobbiamo correggere gli errori. Nel primo tempo avremmo dovuto segnare più di un gol. Ma questo è un Mondiale. Ora ci mancano due finali”, ha aggiunto il giocatore dell’Inter.

‘Un golpe mundial’: così il quotidiano sportivo argentino Olè, sul proprio sito titola la sconfitta della nazionale di Leo Messi contro l’Arabia Saudita, nella partita d’esordio dell’Albiceleste a Qatar 2022. “Ora l’Argentina non ha più margine di errore per cercare gli ottavi”, sottolinea il quotidiano sportivo “Duro colpo per l’Argentina, l’Arabia Saudita ha sorpreso il mondo”, scrive il Clarin.

La homepage del sito ole.com.ar

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata