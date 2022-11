"Dov'è Messi? Non lo vediamo", scherzano i fan della Nazionale di Renard

(LaPresse) Impresa dell’Arabia Saudita ai Mondiali di calcio in Qatar: Argentina battuta 2-1 in rimonta. E i tifosi della Nazionale di Renard festeggiano, non solo fuori dallo stadio di Lusail, ma anche nella capitale saudita Riyad. “Dov’è Messi? Non lo vediamo“, scherzano i fan.

