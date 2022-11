Tutti i dipendenti e gli studenti del settore pubblico e privato avranno diritto a una giornata di vacanza

Domani sarà giornata di festa nazionale in Arabia Saudita. Lo ha annunciato il re Salman, dopo che la nazionale ha battuto l’Argentina 2-1 all’esordio al Mondiale in Qatar. Lo riportano i media arabi. Il sovrano avrebbe approvato il suggerimento del principe ereditario Mohammed bin Salman di celebrare il successo della squadra. Tutti i dipendenti e gli studenti del settore pubblico e privato in tutti i livelli di istruzione avranno diritto a una giornata di vacanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata