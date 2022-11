Gli orange faticano ma volano nel finale con i gol di Gakpo e Klaassen

Esordio positivo per l’Olanda di Van Gaal alla Coppa del Mondo in Qatar. Con due gol nel finale, gli orange piegano il Senegal campione d’Africa in una partita valida per la prima giornata del Girone A. Con questo successo, l’Olanda aggancia l’Ecuador al primo posto del girone e di fatto mette già una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale.

Gakpo e Klaassen regalo i tre punti agli Orange

Dopo un primo tempo senza troppe emozioni, l’Olanda trova la zampata vincente nel finale con la stella emergente Cody Gakpo. Ci pensa poi Klaassen, entrato dalla panchina, ad arrotondare il risultato nell’interminabile recupero concesso dall’arbitro. Un Senegal forse punito troppo severamente nel risultato, la nazionale africana è infatti apparsa a tratti anche più propositiva dell’Olanda, ma ha pagato a caro prezzo l’assenza di un punto di riferimento offensivo come Sadio Manè. La squadra di Van Gaal si è limitata a controllare il gioco per lunghi tratti, in attesa di affondare il colpo nel momento decisivo. E così è stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata