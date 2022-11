I sudamericani trionfano nel match d'esordio con la doppietta del calciatore del Fenerbahce

Il Qatar ha perso il match d’esordio del Mondiale casalingo, sconfitto per 2-0 dall’Ecuador. I sudamericani hanno sempre controllato la partita, non dando l’impressione di essere mai messi in difficoltà dai qatarioti, che sono apparsi notevolmente inferiori agli avversari. L’Ecuador si è imposto per 2-0 grazie alla doppietta di Valencia nel primo tempo, al 16′ su rigore e poi al 31′.

Valencia: “Non c’era modo migliore di cominciare”

“Abbiamo lavorato duro, sapevamo di dover affrontare un avversario difficile in casa sua. Abbiamo cercato di prenderci questa partita e poi siamo riusciti a tenerla, non c’era modo migliore di cominciare questo Mondiale”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Enner Valencia, l’attaccante dell’Ecuador che è il primo grande protagonista del Mondiale: con la sua doppietta ha permesso ai sudamericani di battere 2-0 il Qatar nel match inaugurale.

