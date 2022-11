Lo spettacolo pirotecnico dello stadio Al Bayt illumina il deserto

(LaPresse) Mondiali al via a Doha: cerimonia di apertura con fuochi d’artificio prima della partita inaugurale il Qatar e l’Ecuador. La cerimonia d’apertura ha preso il via con un video in 3d con protagonista uno squalo balena che ‘nuota’ nel cielo fino allo stadio.

