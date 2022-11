A Dubai assegnati gli Oscar del calcio

A Dubai i Globe Soccer Awards, gli Oscar del calcio. Premio alla carriera di dirigente ad Adriano Galliani, che ha ricordato i 29 trofei in 31 anni in rossonero con il presidente Silvio Berlusconi, e adesso la prima promozione del Monza in serie A in 110 anni di storia.

