In centinaia si sono riuniti nella West Bay di Doha per dare il benvenuto alla propria nazionale

(LaPresse) Centinaia di tifosi tunisini si sono riuniti nella West Bay di Doha, in Qatar, per dare il benvenuto alla loro nazionale in albergo in vista dei Mondiali di calcio. La nazione nordafricana, che si sta preparando per la sua sesta Coppa del Mondo, affronterà la Francia, la Danimarca e l’Australia nel Gruppo D. In cinque partecipazioni alla Coppa del Mondo, i tunisini non hanno mai superato la fase a gironi. Hanno vinto solo due volte: la prima contro il Messico nel 1978 e poi contro Panama quattro anni fa in Russia.

