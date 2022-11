Il team di Inzaghi sale al secondo posto ex aequo, in attesa dei match di Lazio e Milan

L’Inter si impone per 3-2 in casa dell’Atalanta nell’anticipo della 15a giornata di Serie A. Vantaggio atalantino firmato da Lookman su rigore al 24′, poi pareggio di Dzeko al 37′. Nel secondo tempo ancora l’attaccante bosniaco segna al 56esimo, mentre l’allungo interista è causato da un autogol di Palomino. Lo stesso Palomino accorcia le distanze per l’Atalanta, ma non basta. La squadra di Simone Inzaghi sale a 30 punti ed è momentaneamente seconda a parimerito in attesa dei match di Lazio e Milan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata