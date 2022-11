La squadra di Spalletti domina, soffre ma vince ancora grazie ai gol di Osimhen, Zielinski ed Elmas

Il Napoli si impone per 3-2 sull’Udinese nell’anticipo della 15/a giornata di Serie A. I gol di Osimhen al 15′, Zielinski al 31′, Elmas al 58′, Nestorovski al 79′ e Samardzic all’ 82′.

Le parole del capocannoniere

“È stata una partita intensa, contro un avversario duro. Nessuna partita è facile, ma la cosa importante sono i tre punti: abbiamo fatto bene e sono molto felice”. Lo ha detto Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro l’Udinese. “Sono felice per il gol, ringrazio Elmas per il bell’assist. Ma sono contento soprattutto per il contributo che posso dare alla squadra”, ha aggiunto il nigeriano. Sulla possibilità di vincere la classifica cannonieri, Osimhen ha detto: “Non penso ai traguardi e alle ambizioni personali, la squadra viene prima. Questo è uno sport di squadra, certo sono contento quando segno e se dovessi vincere la classifica cannonieri ma l’obiettivo è vincere lo Scudetto”. Infine sulla pausa per i Mondiali, a cui lui non parteciperà. “Non sarà un problema la pausa, ne approfitterò per riposare e poi torneremo ad allenarci prima di ripartire. Spero per chi andrà al Mondiale che faccia bene“, ha concluso il calciatore nigeriano.

De Laurentiis: “Il mio Napoli migliore”

“Un grazie sincero alla squadra, allo staff e a tutti i dirigenti e collaboratori. Naturalmente grazie ai nostri meravigliosi tifosi e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente”, aggiunte. “Si ottengono risultati importanti solo se tutta la ‘squadra’ gira al massimo. Ed è proprio quello che sta succedendo. Forza Napoli Sempre!!!”. Così Aurelio De Laurentiis commenta su Twitter la vittoria numero 11 consecutiva del suo Napoli in campionato.

Con l’Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 12, 2022

