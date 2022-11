Fifa respinge la richiesta di indossare magliette speciali per mandare un messaggio in occasione del torneo calcistico

La Fifa ha vietato alla Danimarca di indossare magliette con slogan a favore dei diritti umani durante gli allenamenti ai Mondiali in Qatar. Lo ha reso noto la stessa Federcalcio danese in una nota. La Danimarca aveva intenzione di indossare magliette con la frase “Diritti umani per tutti” per mandare un messaggio in occasione del torneo in Qatar.

De første spillere til VM-truppen er fundet 🇩🇰 Kasper Hjulmand har udtaget 21 ud af de 26 spillere, der skal kæmpe for de rød-hvide farver til VM-slutrunden 2022.#ForDanmark pic.twitter.com/XVvPYNcZjn — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 7, 2022

Jakob Jensen, amministratore delegato della DBU, ha dichiarato all’agenzia danese Ritzau: “Abbiamo inviato una richiesta alla Fifa, ma la risposta è stata negativa e ce ne rammarichiamo, ma dobbiamo tenerne conto. Per me, questa è una maglietta con un semplice messaggio sui diritti umani universali”, ha aggiunto. Se la Danimarca dovesse indossare comunque le magliette, potrebbe essere multata o addirittura privata di punti. Amnesty International ha a subito preso posizione, dichiarando: “Non capiamo perchè la Fifa respinga questa bella e importante iniziativa della DBU“.

