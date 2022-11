Per l'Atalanta seconda sconfitta consecutiva e mancato aggancio al Milan al secondo posto

Seconda sconfitta consecutiva per l’Atalanta che dopo il ko contro il Napoli perde per 2-1 in casa del Lecce e fallisce l’aggancio al Milan al secondo posto in classifica. Salentini in vantaggio con Baschirotto al 27′, raddoppio dei padroni di casa due minuti dopo con Di Francesco. Sul finire della prima frazione Zapata al 40′ riapre il match. Nella ripresa i bergamaschi vanno a caccia del pareggio, il tecnico Gasperini si affida agli uomini della panchina (dentro Maehle, Koopmeiners e Lookman e nel finale anche Hojlund e Boga), ma la formazione di Baroni, reduce dal pareggio a Udine dopo due ko, mantiene il vantaggio conquistando la seconda vittoria stagionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata