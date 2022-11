I riconoscimenti verranno assegnati giovedì 17 novembre nella cerimonia al Madinat Jumeirah di Dubai

Gli appassionati di calcio di tutto il mondo hanno scelto i finalisti dei Globe Soccer Awards, che verranno assegnati giovedì 17 novembre nella cerimonia al Madinat Jumeirah di Dubai. Nel corso del primo turno di votazioni aperte al pubblico è stata raggiunta la cifra record di oltre 10 milioni di voti (10.131.295). Per quanto riguarda il ‘Best Men’s Player of the Year‘ sono in lizza Karim Benzema, Thibaut Courtois, Luis Diaz, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. Per quanto riguarda l’Italia, Roma e Milan fanno parte della top ten per il ‘Best Men’s Club of the Year’, mentre Carlo Ancelotti e Stefano Pioli rientrano tra i candidati per il ‘Best Coach of The Year‘, per cui sono in corsa anche Abel Ferreira, Renato Gaucho, Josep Guardiola, Jurgen Klopp e José Mourinho. Paolo Scaroni rappresenta il club rossonero nel quintetto che si contenderà il ‘Best President of The Year‘, infine per il ‘Best Sporting Director of the Year‘ sono presenti i nomi di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, e della coppia del Milan formata da Paolo Maldini e Frederic Massara. Per quanto riguarda la sezione Digital Awards Gianluca Di Marzio, Andrea Di Caro e Fabrizio Romano sono in corsa per il ‘Best Football Journalist’, infine Khaby Lame fa parte della lista che si contende il ‘Best Football Social Media Influencer’.

Il secondo e ultimo round di votazioni pubbliche per scegliere i finalisti delle categorie principali dei Globe Soccer Awards è aperto sul sito voting.globesoccer.com fino al 10 novembre. I vincitori di quest’anno verranno scelti ancora una volta dai tifosi e da una giuria internazionale formata da allenatori, dirigenti e presidenti dei club. Le votazioni per il premio ‘TikTok Fans’ Player of the Year’ si stanno svolgendo sulla piattaforma TikTok. Allo stesso modo le votazioni per il ‘Socios.com Fan Activation of the Year’ si svolgono sulla piattaforma Socios.com. L’annuncio dei diversi vincitori è atteso in occasione della cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards di giovedì 17 novembre.

