I nerazzurri avevano già conquistato l'accesso alla seconda fase

Il Bayern Monaco supera per 2-0 l’Inter, in una gara valida per la 6/a giornata di Champions League. I gol di Pavard al 32′ e Choupo-Moting al 72′. Bayern e Inter erano già qualificate per gli ottavi di finale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata