Secondo successo consecutivo per la squadra di Thiago Motta

Il Bologna ha battuto in trasferta il Monza nel posticipo della 12a giornata di Serie A. Le reti nella ripresa. All’U-Power Stadium, brianzoli in vantaggio al 57′ con il rigore di Petagna. Tre minuti dopo, il pareggio degli emiliani firmato da Ferguson. Al 73′, il gol vittoria di Orsolini. Secondo successo consecutivo per la squadra di Thiago Motta che sale in classifica a 13 punti. Resta a quota 10 il Monza, al terzo ko di fila.

