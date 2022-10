A San Siro gli uomini di Pioli agganciano, almeno per una notte, il Napoli in vetta alla classifica a quota 26 punti.

Il Milan travolge 4-1 il Monza a San Siro nella gara valida per l’undicesima giornata di Serie A e aggancia, almeno per una notte, il Napoli in vetta alla classifica a quota 26 punti. I brianzoli invece restano fermi a 10. La doppietta di Brahim Diaz, a segno al 16′ e al 41′ del primo tempo, spiana la strada ai rossoneri, che nella ripresa dilagano grazie ai gol di Origi e Leao. Di Ranocchia al 25′ la punizione magistrale del momentaneo 3-1.

