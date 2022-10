Dopo l'eliminazione in Europa i bianconeri affronteranno il Lecce in trasferta

Massimiliano Allegri, dopo l’uscita dalla Champions League per mano del Benfica, guarda alla Serie A. “La rabbia per l’eliminazione dobbiamo portarcela avanti per tutto il campionato”, ha detto l’allenatore della Juventus alla vigilia della trasferta di Lecce. “Abbiamo giocatori pronti per giocare contro una squadra organizzata con giocatori molto veloci”, ha aggiunto. Contro i salentini, però, non sarà presente Dusan Vlahovic che non ha recuperato a causa di un dolore all’adduttore-pube mentre Manuel Locatelli non sarà a disposizione per motivi personali.

“Chiesa e Pogba? Se va bene torneranno con il Verona”, ha detto Allegri spiegando che per rivedere in campo i lungodegenti ci vorranno almeno ancora dieci giorni. Il match contro gli scaligeri al Bentegodi è previsto il 10 novembre e sarà la penultima gara di Serie A prima dello stop per i Mondiali in Qatar.

