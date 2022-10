L'allenatore dei bianconeri alla vigilia del match contro l'Empoli: "Chiesa e Pogba non ci saranno"

Dare continuità alla vittoria nel derby contro il Torino. Questo il messaggio lanciato dall’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri alla vigilia del match casalingo contro l’Empoli. “La vittoria nel derby è stata una bella vittoria, credo meritata, contro una buona squadra. Giocare contro il Torino non è mai semplice, ma perché diventi una vittoria importante bisogna dar seguito domani contro l’Empoli. La squadra sta meglio mentalmente, la vittoria ci ha dato un po’ più di serenità e morale. Il nostro umore dipende sempre dai risultati, più vinciamo più stiamo bene nei giorni seguenti la partita. Domani non sarà una partita semplice”, ha aggiunto il tecnico bianconero.

Chiesa e Pogba ancora out

“Vediamo le cose reali, Chiesa e Pogba non li abbiamo. Domani non sono a disposizione. Chiesa ha fatto due allenamenti con la squadra, Pogba momentaneamente si è allenato solo parzialmente con il gruppo” ha proseguito Allegri. “Anche io vorrei avere tutta la rosa a disposizione, soprattutto per dare dei cambi. Chiesa ha gatto già dei passi in avanti, sabato mattina verrà organizzata una amichevole per vedere come si muove su tutto il campo e la tenuta. Paul ha fatto parzialmente un po’ di cose con la squadra, ma non fa un allenamento serio dal 23 luglio. Bisogna dargli tempo, in questo momento affrettare i rientri pregiudicando poi tutto il lavoro è follia pura”.

Uno sguardo alla classifica

“La classifica corta può aiutare chi insegue? Per la prima volta non ho fatto previsioni, bisogna andare avanti di partita in partita. Ci sono squadre che hanno fatto pochi punti in fondo alla classifica, è normale così che ce ne siano altre che ne hanno fatti molti di più. Per noi la settimana cruciale è stata quella tra Salernitana e Monza”.

Bonucci valore aggiunto

“Bonucci è il capitano della squadra, è un giocatore di personalità, è normale che come tutti gli altri deve cercare di gestire le forze e le energie. È un giocatore importante sia quando gioca che quando non gioca. Di Leo sono contento soprattutto perché è un giocatore e un uomo responsabile, sia che giochi che non giochi è un valore aggiunto per la squadra” ha concluso Allegri.

