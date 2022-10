Crescita dei ricavi consolidati di circa 75 milioni di euro rispetto alla stagione scorsa

L’assemblea degli Azionisti dell’Inter ha approvato il bilancio della stagione 2021/22. I risultati finanziari della scorsa stagione registrano una crescita di circa 75 milioni di euro dei ricavi consolidati che si attestano a 439,6 milioni, da confrontare con i 364,7 milioni del bilancio precedente. Al netto di tutto, l’incremento nei ricavi è di circa 140 milioni. Il bilancio si chiude con una perdita di €140 milioni, ridotta di circa €105 milioni rispetto ai €245,6 milioni del 2021.

La nota del club nerazzurro spiega che in continuità con la precedente, la stagione si è svolta in un contesto economico difficile a causa dell’incertezza generata dall’emergenza sanitaria e dalle crescenti tensioni internazionali nel 2022. Il Club ha evidenziato risultati che riprendono la progressione positiva iniziata nel periodo precedente la crisi pandemica, facendo segnare il nuovo record di fatturato e una importante riduzione delle perdite e allo stesso tempo confermando la squadra al più alto livello di competitività. L’Inter, infatti, ha guadagnato la quarta qualificazione consecutiva alla UEFA Champions League, competizione in cui i nerazzurri hanno raggiunto gli ottavi di finale per la prima volta dopo 10 anni, aggiungendo due nuovi trofei al Palmares: l’ottava Coppa Italia e la sesta Supercoppa Italiana.



