Per gli azzurri 2-1 in Europa League

La Lazio supera il Midtjylland per 2-1 in una partita valida per la 5/a giornata di Europa League. Le reti all’8′ di Isaksen, al 35′ di Milinkovic-Savic, al 58′ di Pedro. Con questa vittoria la Lazio balza momentaneamente in vetta al girone F, in attesa di Sturm Graz-Feyenoord di questa sera.

