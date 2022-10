Così l'ex fantasista del Milan in un'intervista radiofonica

L’ex fantasista del Milan Zvonimir Boban, ora head of Football dell’Uefa, critica il calcio italiano: “Dopo Andrea Pirlo l’Italia non ha avuto più un grandissimo talento. Sono passati vent’anni ed è stato ucciso il talento italiano nei vivai e la creatività. Per l’Italia ci vogliono 10-15 anni per ritornare al top, e avvicinarsi al livello dell’Inghilterra. Questi anni devono passare lavorando tanto e bene e rifacendo questi stadi che sono ormai imprescindibili”, ha detto ai microfoni di “Radio anch’io sport”, su Rai Radio 1.

