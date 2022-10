La stella brasiliana del Paris Saint Germain è accusato di frode e corruzione e rischia cinque anni di carcere

(LaPresse) Al via a Barcellona il processo contro Neymar Jr. La stella brasiliana del Paris Saint Germain è accusato di frode e corruzione e rischia cinque anni di carcere. Il procedimento è legato al trasferimento di O’Ney dal Santos al Barcellona avvenuto nel 2013. A citare in giudizio il calciatore è stata la Dis, società d’investimento brasiliana che deteneva il 40% del cartellino di Neymar e che ha dichiarato che le cifre del trasferimento dichiarate dai blaugrana erano più basse di quelle reali. Sul banco degli imputati ci sono anche i genitori del calciatore, le due società coinvolte e i rispettivi ex presidenti, Bartomeu e Rosell per il Barca e Rodrigues per il Santos.

