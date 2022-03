Roma 10 mar. (LaPresse) – Momenti di profonda frustrazione nello spogliatoio del Psg al termine del match perso contro il Real Madrid che è valso l’uscita di scena dei parigini dalla Champions League. Il portiere della nazionale, Gianluigi Donnarumma, e l’asso brasiliano Neymar, avrebbero avuto un acceso confronto e sarebbero venute alle mani. Lo riporta il quotidiano spagnolo ‘Marca’. L’attaccante avrebbe rimproverato al portiere l’errore commesso nell’azione che ha portato al momentaneo pareggio del Real firmato da Benzema che nell’area piccola ha messo pressione a Donnarumma. Il portiere non sarebbe rimasto in silenzio ricordando al brasiliano che il secondo gol del Real era dovuto ad un suo errore. La discussione tra i due si è intensificata fino a quando non sono quasi arrivati alle mani e coloro che in quel momento si trovavano negli spogliatoi sono intervenuti per evitare che le cose si inasprissero.

