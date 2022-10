In classifica il Lecce sale a 8 punti, la Fiorentina raggiunge quota 10 e aggancia Salernitana e Monza

Si conlcude con il pareggio 1-1 Lecce-Fiorentina, ultimo posticipo della decima giornata di Serie A. Salentini avanti al ‘Via del Mare’ con la rete di Ceesay al 43′ del primo tempo, pareggio dei viola firmato di testa da Kouame al 3′ della ripresa. I padroni di casa hanno chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Gallo nel finale. In classifica il Lecce sale a 8 punti, la Fiorentina raggiunge quota 10 e aggancia Salernitana e Monza

