Decidono Jorginho su rigore e Aubameyang

Il Chelsea ha vinto per 2-0 in casa del Milan, in una gara valida per la quarta giornata di Champions League. I gol al 21′ su ‘rigore di Jorginho, al 34’ di Aubameyang. Milan in dieci per l’espulsione di Tomori.

