L'allenatore dei bianconeri: "Non è una punizione, è solo un momento per stare insieme"

Massimiliano Allegri ha risposto ai rumors trapelati in questi giorni riguardo alla contrarietà da parte dei suoi giocatori ad andare in ritiro. “Sono voci infondate, la squadra non ha mai chiesto di non fare il ritiro. Siamo rientrati mercoledì sera alle 18, abbiamo fatto allenamento quando siamo arrivati e poi la mattina dopo alle 10 eravamo già in campo”, ha detto l’allenatore della Juventus nella conferenza stampa di vigilia del derby con il Torino. “Siamo concentrati nel tirarci fuori da questa situazione, non possiamo farlo in una partita ma dobbiamo iniziare a fare risultato”.

“Non è un ritiro punitivo”

“Con la squadra parlo tutti i giorni, il ritiro non era una punizione, è solo un momento per stare di più insieme. È normale che quando mancano i risultati si tende a vedere più nero di quello che è. In questo momento stare insieme e parlare può solo far bene”.

“Per uscire da questo momento c’è bisogno di tutti”

“Il presidente ha dato la carica alla squadra e all’ambiente, in questo momento bisogna compattarsi di più tra società, prima squadra, staff tecnico e tifosi. Per uscire da questo momento c’è bisogno di tutti, bisogna fare cose semplici e ordinate. Non è una sfida personale, vinciamo tutti insieme e perdiamo tutti insieme”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata