Le parole dell'allenatore dei bianconeri alla vigilia della partita di Champions League con il Maccabi Haifa

La Juventus si prepara ad affrontare in Champions League il Maccabi Haifa. Squadra israeliana che i bianconeri hanno sconfitto per 3-1 all’Allianz Stadium nell’ultima gara disputata il 5 ottobre. “C’è un percorso di crescita ma non bisogna avere degli alibi: noi dobbiamo andare in campo e fare sempre il massimo”, ha detto in conferenza stampa il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match. “È normale che l’esperienza si fa giocando e pagando con certi errori, ma questo fa parte di un percorso che la Juventus ha iniziato dopo tanti anni di vittorie. Noi mettiamo tutto l’amore e la passione per cercare di portare la Juventus subito nelle posizioni che le competono. Ma ci sono tante squadre che sono cresciute e per raggiungere gli obiettivi oggi bisogna fare molto di più”.

“Abbiamo la possibilità di rialzarci in piedi”

“Loro sono una buona squadra, hanno ottimi tiratori. Domani per vincere la partita bisognerà fare una bella partita, ma soprattutto avere attenzioni in tutte quelle fasi in cui fino adesso abbiamo lasciato qualcosa per strada. In questo momento dobbiamo fare qualcosa in più, e fare le cose in modo diverso. Domani sera abbiamo la possibilità di giocare subito un’altra partita e abbiamo la possibilità di rialzarci in piedi” dopo la sconfitta con il Milan in campionato, “le due partite precedenti ci avevano illuso, ma non dobbiamo mai illuderci. Noi in campo non dobbiamo più fare errori come è successo in molte partite”.

“In certi momenti usciamo dalla partita”

“È una partita complicata, e le partite vanno vinte sul campo. Domani dobbiamo fare una partita di grande attenzione e grande rispetto, soprattutto non dobbiamo dare dei vantaggi, perché in certi momenti usciamo dalla partita e questo dobbiamo assolutamente evitarlo”. I giocatori sono pronti psicologicamente? “Assolutamente sì”.

