Per il recupero del centrocampista argentino saranno necessari 20 giorni di stop

Angel Di Maria rimarrà fuori dal campo per 20 giorni, il tempo necessario per un pieno recupero. Gli esami diagnostici a cui si è sottoposto stamattina il centrocampista argentino al J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il Fideo potrebbe tornare disponibile per il derby d’Italia contro l’Inter del 6 novembre ma di certo non sfiderà la sua ex squadra, il Paris Saint-Germain, nella prossima sfida di Champions League.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata