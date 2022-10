In rete Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Immobile

Largo successo in trasferta per la Lazio che supera con un netto 4-0 la Fiorentina al Franchi nel posticipo della 9/a giornata di Serie A. Per i biancocelesti due gol per tempo: nel primo a segno Matias Vecino (11′) e Mattia Zaccagni (25′), nella ripresa le reti di Luis Alberto (40′) e Ciro Immobile nel recupero. La squadra di Maurizio Sarri sale così al terzo posto in classifica con Milan e Udinese, a tre punti dal Napoli capolista. I viola di Vincenzo Italiano restano invece fermi a 9 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata