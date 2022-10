In tanti hanno partecipato alle esequie a San Luigi Gonzaga

(LaPresse) Nella chiesa di San Luigi Gonzaga di via Petrarca a Napoli si sono svolti i funerali di Gian Piero Ventrone il preparatore atletico di Juventus e Tottenham stroncato gioved√¨ da una leucemia fulminante. In chiesa, tra i tanti presenti, si sono stretti al dolore dei familiari anche l’ex dirigente della Juve, Luciano Moggi, gli ex bianconeri Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi e Fabrizio Ravanelli oltre ad Antonio Conte, attuale allenatore del Tottenham, amico e ultimo ad aver lavorato con Ventrone. Alle esequie anche il presidente e fondatore di LaPresse, Marco Durante.

