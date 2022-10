Rossoneri a 20 punti, appaiati in testa con Atalanta e Napoli

Vittoria per 2-0 del Milan contro la Juventus nel big match della nona giornata di Serie A. Gol di Tomori nel recupero del primo tempo e di Brahim Diaz in contropiede al 54esimo minuto. Rossoneri a 20 punti, appaiati in testa alla classifica con Atalanta e Napoli almeno fino a domani.

