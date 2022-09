La Fiorentina supera il Verona per 2-0, la Lazio rifila 4 reti alla Cremonese

È crisi Juve: i bianconeri escono sconfitti per 1-0 dallo U-Power Stadium di Monza, dopo una partita giocata sotto ritmo, quasi sempre in balia degli avversari e soprattutto con l’uomo in meno dal 40′, a causa dell’espulsione di Di Maria per un fallo di reazione. Il gol vittoria dei brianzoli di Gytkjaer al 74′. Per il Monza è la prima, storica vittoria in serie A.

L’Udinese supera l’Inter per 3-1 nell’anticipo di mezzogiorno valido per la 7/a giornata di Serie A. Gol di Barella al 5′, autogol di Skriniar al 22′, rete di Bijol all’84’ e di Arslan al 93′.

La Fiorentina si riscatta e ritorna al successo superando al Franchi il Verona per 2-0.

La Lazio ha superato in trasferta per 4-0 la Cremonese.

