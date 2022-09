A segno Barella, Bijol e Arslan

L’Udinese non si ferma più. La squadra di Sottil travolge l’Inter in rimonta per 3-1 nell’anticipo della 7/a giornata e si porta momentaneamente in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Quinta vittoria consecutiva dei bianconeri friulani. Gol di Barella al 5′, autogol di Skriniar al 22′, rete di Bijol all’84’ e di Arslan al 93′.

