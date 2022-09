La Lazio ha superato in trasferta per 4-0 la Cremonese nella gara valida per la settima giornata di Serie A disputata allo stadio Zini di Cremona. Biancocelesti in vantaggio con Immobile al 7′ che fa il bis al 21′ su rigore. Sul finire del primo tempo Milinkovic-Savic firma la terza rete per la Lazio che cala il poker al 79′ con Pedro. La squadra di Sarri sale a 14 punti, la Cremonese resta ferma a 2.

