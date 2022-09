I risultati della gara valida per la settima giornata di serie A

La Fiorentina si riscatta e ritorna al successo superando al Franchi il Verona per 2-0 nella gara valida per la settima giornata di serie A, rete di Ikonè al 13′ e raddoppio di Gonzalez al 90′. Biraghi per i Viola sbagliando un penalty al 26.’

