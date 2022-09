L'Aia interviene dopo l'errore del fischietto durante Juventus-Salernitana

(LaPresse) L’Aia precisa in merito all’episodio relativo a Juve-Salernitana e ad un video diffuso al termine della gara, prima in rete e poi ripreso da molto mezzi di informazione che “l’organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del Var e dell’Avar per la gara in oggetto non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione”. L’Associazione italiana arbitri in una nota aggiunge che “l’organo tecnico della Can ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var, se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti al Var, per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita è che la camera non era a disposizione del Var. Pertanto non era fruibile dagli arbitri.Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull’episodio”, ha concluso l’associazione arbitri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata