Cristiano Ronaldo in campo il 27 agosto 2022

Roma vicina a Mady Camara dall'Olympiacos. Visite mediche per Malick Thiaw con il Milan, vicino anche a Vranckx dal Wolfsburg. Inter alla ricerca di un accordo per Francesco Acerbi dalla Lazio

Ultime ore frenetiche di mercato. Il 30 agosto all’Hotel Gallia di Milano si inaugura la sede delle ultime tre giornate: si torna nello storico hotel milanese, nei pressi della stazione Centrale, dove proprio una cinquantina di anni fa tutto ebbe inizio. A tenere banco è il possibile clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia, a Napoli nell’ambito di una operazione che dovrebbe portare Osimhen al Manchester Utd. Tutto dipende da Jorge Mendes, il potente agente di CR7, se riuscirà a convincere lo United a presentare a De Laurentiis una offerta da tre zeri per l’attaccante nigeriano. A poche ore dalla chiusura del mercato le chance che questo accada sono esigue, visto che i Red Devils hanno appena speso proprio 100 milioni per prelevare l’attaccante dell’Ajax Antony. Ronaldo, però, vuole a tutti i costi giocare la Champions League (anche per ragioni legate ai suoi sponsor, ndr) e farà di tutto in queste ultime ore per lasciare Manchester.

Sempre in casa Napoli restano in piedi i contatti con il Paris Saint-Germain per la cessione di Fabian Ruiz. Secondo la stampa francese il centrocampista spagnolo già nelle prossime ore dovrebbe sbarcare in Francia. Percorso inverso potrebbe fare Keylor Navas, ma il portiere costaricano deve prima trattare la buonuscita dal Psg con cui ha un contratto ancora molto oneroso.

“Sipario ancora aperto”, per usare le parole di Maurizio Arrivabene, in casa Juventus. I bianconeri proveranno fino all’ultimo a chiudere con il Paris Saint-Germain un accordo con il centrocampista argentino Paredes. L’ex Roma è il regista di cui ha bisogno Allegri, ma per poter farlo sbarcare a Torino devono prima partire almeno uno o due giocatori. Il maggior indiziato a partire resta sempre il brasiliano Arthur, per cui si attendono offerte concrete in particolare dalla Liga o dalla Premier League. In uscita anche i due giovani Rovella e Fagioli, il primo in particolare è destinato al Monza mentre il secondo potrebbe tornare alla Cremonese. Juve che nel caso non dovesse trovare un accordo per Paredes valuta come alternativa il brasiliano Douglas Luiz dell’Aston Villa.

E un centrocampista sta per sbarcare anche a Roma, sponda giallorossa. Si tratta di Mady Camara dell’Olympiacos. Il giocatore sarà prelevato in prestito oneroso con diritto di riscatto e dovrebbe arrivare già oggi in Italia. In uscita Diawara, su cui c’è un interesse del Lecce. Sempre a proposito di centrocampisti, dopo Barak la Fiorentina sta per battere un altro colpo: è Bajrami dell’Empoli. Nell’affare, i viola dovrebbero cedere Kouame alla compagine allenata da Paolo Zanetti.

Resta attivo anche il Milan, che annuncerà l’ingaggio del difensore Malick Thiaw dallo Schalke. Il giovane difensore tedesco arriva per una cifra di 6 milioni di euro più bonus. Thiaw, arrivato il 28 agosto in città, la mattina dopo è arrivato alla Clinica La Madonnina intorno alle 9.30 per i test di rito. Dopo gli esami per l’idoneità sportiva, il giocatore si recherà a Casa Milan per la firma sul contratto. Maldini e Massara, però, lavorano anche per mettere a disposizione di Pioli un altro centrocampista. Il nome più caldo è quello di Aster Vranckx del Wolfsburg. Il giocatore belga classe 2002 viene ritenuto il profilo giusto per sostituire Kessie. In uscita Bakayoko, che piace al Monza. Dovrebbe invece restare a Milano Pobega.

Un difensore lo attende anche Simone Inzaghi all’Inter, è Francesco Acerbi in uscita dalla Lazio. I dirigenti nerazzurri stanno cercando di trovare un accordo che sia il meno oneroso possibile per le casse societarie, come da dettami del presidente Zhang. Tra le altre operazioni di giornata, ufficiale il passaggio del giovane attaccante ghanese Felix dalla Roma alla Cremonese. Infine è ufficiale anche il ritorno in Italia di Cutrone, l’ex Milan ha firmato con il Como in Serie B.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata